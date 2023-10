60 anni Zannini: visite allo stabilimento di Castelfidardo e festa al Seebay Hotel

Dalla piccola realtà fidardense nata dai fratelli Zannini nel 1963, alla conquista del mercato internazionale delle minuterie metalliche. La Zannini Spa spegne 60 candeline e lo fa in grande stile, aprendo le porte dello stabilimento. L’azienda, leader nella produzione di componenti metallici e lavorazioni meccaniche di precisione per i settori automotive, elettrico e oleodinamico, conta oggi tre sedi tra Italia e Polonia e circa 450 collaboratori. In occasione dell’importante anniversario, domani il Gruppo Zannini farà visitare lo stabilimento madre di Castelfidardo per proseguire poi le celebrazioni nella splendida cornice del Seebay Hotel di Portonovo. Lì i racconti, i risultati a 60 anni dalla fondazione e le nuove sfide. A fare gli onori di casa i fondatori Giovanni e Fausto Zannini, il presidente del Gruppo Marco Zannini, il vicepresidente Stefano Zannini, il Ceo di Meccanica Veneta Roberto Zannini e la responsabile della comunicazione dell’azienda Laura Zannini. Saranno inoltre presenti il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini, il sindaco Roberto Ascani e il vicesindaco Romina Calvani. La festa targata Zannini vedrà la partecipazione del comico Antonio Ornano, il professor Ornano di Zelig, e sosterrà il progetto di autonomia per persone diversamente abili "Prove di Volo", promosso da Fondazione Carovana e Gruppo Raoul Follerau.