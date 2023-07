60enne accusa malore durante pedalata da Falconara ad Ancona, caldo torrido in agguato

Era uscito nel tardo pomeriggio di lunedì in sella alla sua bicicletta, per una pedalata da Falconara ad Ancona e viceversa. Ma al momento del ritorno verso casa, lui, un 60enne del posto, ha accusato un malore. Probabilmente dettato dal caldo torrido di questi giorni che, anche in questo caso, ha giocato un bruttissimo scherzo all’uomo, stremato all’arrivo dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce Gialla, sopraggiunti con l’ambulanza e l’automedica a sirene spiegate. L’intervento è stato effettuato all’altezza di via Mattei, dove il ciclista avrebbe accusato le prime avvisaglie dello stato di malessere. Secondo le ricostruzioni erano presenti anche gli uomini della Polizia locale e della Capitaneria di Porto. A quel punto il 60enne è stato trattato dai sanitari e, successivamente, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità, dove ha svolto tutti i necessari accertamenti del caso. È facile presumere che lo sforzo fisico compiuto, abbinato alle roventi temperature che continuano ad interessare il capoluogo, abbiano causato il malore dell’uomo, proprio nei minuti in cui si stava rimettendo in sella alla bici per tornare a Falconara.