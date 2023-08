80enne soccorso a Jesi: paura per l'anziano accasciato sul volante

Ottantenne ha un malore alla guida e si accascia sul volante in mezzo alla strada. Gli operatori della squadra JesiServizi al lavoro per la pulizia stradale se ne accorgono, lo soccorrono e lo aiutano ad accostare la vettura. È accaduto ieri mattina attorno alle 12 all’incrocio tra via Appennini e via Paradiso. L’anziano che già la scorsa settimana era stato ricoverato per un grave problema di salute era in auto con il suo cagnolino quando è stato soccorso, prima dagli operatori dell’igiene urbana poi dal personale sanitario sopraggiunto in automedica. All’arrivo del medico, l’anziano aveva ripreso conoscenza ed è stato portato dall’ambulanza della Croce Verde all’ospedale Carlo Urbani, dove è stato sottoposto ad accertamenti e cure. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per la messa in sicurezza visto che la vettura era in parte in mezzo alla carreggiata. Avrebbe potuto avere un esito ben peggiore il malore al volante se non fossero intervenuti gli operatori JesiServizi a soccorrere l’uomo ed accostare la vettura prima che venisse travolta dai mezzi che in questa zona sfrecciano veloci.

sa.fe.