86enne a Senigallia salvata da vicini di casa da truffatori

Tentano di truffare una 86enne: salvata dai vicini di casa. Ieri mattina un’anziana senigalliese ha ricevuto una strana telefonata: un uomo si è presentato come un carabiniere dicendole che doveva informarla in quanto la figlia aveva avuto un incidente e che viaggiava senza assicurazione. All’86enne l’uomo ha spiegato che sul posto è intervenuto un avvocato per risolvere il problema legato all’assicurazione e che l’uomo doveva essere pagato. Alla donna è stato ‘bloccato’ sia il telefono cellulare che fisso, in quanto le chiamate non sono state chiuse e l’anziana non era in grado di poter utilizzare il telefono.

L’anziana, in preda al panico, ha bussato alla porta dei vicini di casa che si sono subito prodigati per chiamare la figlia. La donna ha provveduto ad avvisare immediatamente i carabinieri, nella speranza che i truffatori si trovassero nelle vicinanze e potessero essere identificati.

Questa è la seconda tentata truffa ai danni di un’anziana in pochi giorni. Un’altra truffa era invece riuscita qualche settimana fa ad alcuni malviventi che si erano spacciati per idraulici e, dopo aver finto un sopralluogo e la riparazione di un guasto erano riusciti a sottrarre ad un’anziana residente a Sant’Angelo 3 mila euro.