86enne in gravi condizioni, soccorsi d'urgenza a Senigallia e Cesanella

È in gravi condizioni l’86enne che lunedì poco dopo le 23 ha accusato un malore mentre si trovava in auto con le figlie. Immediata la chiamata al 112 che ha messo subito in contatto le due donne con il 118: in attesa dell’arrivo del personale medico, i sanitari hanno guidato le figlie ad eseguire il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo di un’ambulanza. Il mezzo di soccorso è arrivato poco dopo a sirene spiegate, i sanitari hanno subito provveduto a continuare il massaggio cardiaco e poi è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Senigallia dove versa in gravi condizioni. Poco dopo, un altro uomo è stato colto da un malore a Cesanella, a due passi dai campi di gioco a servizio della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza che, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, ha provveduto a trasferire l’uomo che aveva accusato un malore in ospedale. Due giorni fa ad accusare un malore era stato un anziano che passeggiava sull’arenile, all’altezza del quartiere di Cesanella. L’uomo si è fermato e seduto a terra ed alcuni bagnanti presenti si sono subito sincerati delle sue condizioni e poi hanno chiamato un’ambulanza: il personale medico dopo i primi accertamenti ne ha predisposto il trasferimento in ospedale.