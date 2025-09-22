In 8mila bloccano il porto di Ancona, il corteo per Gaza è un oceano di cori e colori: “Basta massacri”

Ancona, 22 settembre 2025 – Al grido ‘Blocchiamo tutto’ e ‘Stop al genocidio’, in quasi 8mila alle due manifestazioni anconetane organizzate sull’onda di solidarietà nazionale a favore della Global Sumud Flotilla partita dai camalli di Genova. Bloccato l’ingresso allo scalo passeggeri del Molo Da Chio, almeno due navi con destinazione i porti dell’altra sponda dell’Adriatico e della Grecia hanno conosciuto ritardi nelle operazioni con forti disagi per i passeggeri e i tir che dovevano essere caricati e scaricati; una delle due manifestazioni ha invece chiuso l’accesso al varco doganale della nuova darsena, dove si trova il porto commerciale.

Due traghetti provenienti dalla Grecia, il cui arrivo era previsto ad Ancona tra le 17 e le 18, sono approdate dopo le 20. E’ stata una scelta delle rispettive compagnie di navigazione per evitare disagi a viaggiatori e mezzi dopo lo sbarco ad Ancona dovuto ai blocchi dei manifestanti in uscita dalle banchine. Bersagli dei manifestanti sia lo Stato che il Governo di Israele, ma non sono mancati cori contro la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e contro la destra. Non potevano mancare i disagi per la circolazione, nonostante il grosso dei manifestanti si sia mosso all’interno dell’area portuale tra Mandracchio e Zipa. Code si sono verificate in via Marconi, ma soprattutto nelle strade limitrofe in accesso alla città, da via De Gasperi a via Marchetti. La polizia locale ha fatto del suo meglio per limitare i danni. Un pomeriggio da ricordare per le migliaia di persone che sono accorse ad Ancona e nel suo porto anche da fuori città. Erano anni, forse addirittura decenni che nel capoluogo non si radunavano così tante persone per una manifestazione di popolo.

Nonostante la profonda spaccatura tra le due organizzazioni, il corteo che si è ritrovato alla Zipa, davanti all’ingresso di Marina Dorica, e il presidio al Mandracchio hanno formato un’unica onda lunga fatta di musica, colori e centinaia di bandiere della Palestina. Due eventi pacifici dove i manifestanti da una parte e il servizio d’ordine coordinato dalla questura di Ancona non hanno dato vita ad alcun tipo di frizione.

Manifestazioni diverse e percorsi diversi, eppure così piene di significato. A inaugurare il pomeriggio di solidarietà alla popolazione palestinese, in particolare di Gaza, è stata l’iniziativa organizzata dal coordinamento Marche per la Palestina. Oltre 4mila i partecipanti in grado di comporre un serpentone di gente che dalla Zipa ha raggiunto il varco della dogana commerciale transitando per via Einaudi.

Tantissime famiglie con ragazzini e famiglie al seguito, organizzazioni dal basso, piccole associazioni, il sostegno di Arci, Anpi, Fiom, gruppi di medici, insomma un vero e proprio fiume di suoni e colori. Mentre il corteo muoveva da Marina Dorica lungo via Mattei, i Centri Sociali delle Marche iniziavano a radunarsi al Mandracchio nell’evento di fatto organizzato dal sindacato Usb che ha preso spunto dall’iniziativa nazionale dei portuali genovesi. In accordo con la polizia i Centro Sociali hanno mosso per poche decine di metri lungo la strada che circondando il Lazzaretto raggiunge il varco Da Chio. I vari interventi a scandire la protesta hanno fatto il resto, fino al tardo pomeriggio, mentre l’altro corteo nel frattempo aveva raggiunto l’obiettivo finale della dogana commerciale. La cosa sorprendente è che una parte dei partecipanti alle varie manifestazioni non erano a conoscenza del doppio appuntamento e della ferita che si era aperta nei rapporti, per cui molti hanno preso parte ai raduni in maniera spontanea. Per tutti, comunque, è stata una giornata di protesta che, per i numeri e per il messaggio, resterà scolpita nella pietra.