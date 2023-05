Ancona, a 90 anni dieci ore in pronto soccorso con una vertebra rotta: caos al Torrette

Ancona, 28 maggio 2023 – “A quasi 90 anni, dieci ore al pronto soccorso in mezzo a 60 persone". Questa è la storia di Giovanni. Lo chiameremo così per tutelare la sua privacy. Giovanni, di quasi 90 anni, è un anconetano doc, una di quelle persone abbastanza conosciute in centro: per anni, ha infatti gestito la sua storica attività in corso Amendola.

L’anziano, lo scorso 24 maggio, è caduto in casa: da lì, la scelta di ricorrere alle cure dei soccorritori del 118: "Io sono una persona fragile, avevo già quattro vertebre rotte e sono caduto accidentalmente nel cortile della mia abitazione. La sera del 24, però, ho deciso di non chiamare l’ambulanza, ma di stare a vedere. Tuttavia, la mattina seguente, i dolori erano atroci e sono stato costretto a chiamare i soccorsi".

L’87enne, che vive con la moglie e la badante, ha così preso il telefono e chiamato il 112, il Numero unico di emergenza: "Guardi, io sono stato una vita in Croce gialla e so come funziona la macchina dei soccorsi. Per agevolare il tutto, mi sono fatto trovare sulla porta, dolorante, con una busta in cui avevo messo tutto il necessario per affrontare un eventuale ricovero. L’ambulanza è arrivata e i sanitari, d’accordo con la sala operativa, hanno deciso di portarmi a Torrette. Una volta arrivato, l’operatore del 118 (che lo aveva trasportato fino al pronto soccorso del nosocomio, ndr) mi ha scaricato su una sedia a rotelle senza poggia piedi e mi ha lasciato in mezzo a 60 persone. In quegli istanti, vedevo che parlava con l’infermiera del triage. Insieme, hanno deciso di assegnarmi un codice, che non mi è mai stato comunicato. Il bello – continua Giovanni – è che nessuno mi ha visitato prima di assegnarmi il codice. Solo dopo, ho scoperto di avere un codice azzurro, quello che – in pratica – si attribuisce alla gente che va al pronto soccorso per le punture di zanzara o per i taglietti".

Ma non è finita qui: i dolori, per Giovanni, sono lancinanti "e io – precisa – dovevo andare in bagno. Chiedevo all’inserviente di accompagnarmi perché in quei momenti ero quasi paralizzato e lei sembrava scocciata. L’accesso di Giovanni è alle 9 e fino alle 11 – stando a quanto riferisce – nessuno lo avrebbe visitato: "Alle 11, la mia badante chiede al triage quale numero mi avessero assegnato. Mi danno il 705 e vedo passarmi avanti il 738, il 769 e così via. Quindi, dopo qualche ora inizio ad arrabbiarmi. Non avevo mangiato e nessuno mi aveva somministrato una tachipirina per il male che provavo. Alle 17.30, ho fatto presente di avere quasi 90 anni: ‘Ma come siete messi qua dentro?’, ho chiesto. A quel punto, mi hanno dato il paracetamolo e mi hanno visitato. Il medico si è inutilmente giustificato dicendo che ‘qui è sempre pieno’. Ma a me non interessa nulla se è pieno. Mi hanno diagnosticato una vertebra rotta dopo 9 ore di stenuante attesa. I medici mi hanno detto che sarei dovuto tornare a casa con l’ambulanza e ho aspettato altre 3 ore. Sono uscito dal pronto soccorso alle 21, esausto. Non voglio alcun risarcimento, vorrei solo far sapere alla gente come lavorano alcune persone. Non siamo animal i, neppure ai cani rabbiosi si riserva questo trattamento. Siamo persone bisognose di cure, ci vogliono rispetto, accuratezza e velocità".