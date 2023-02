Jesi, 'Come pioveva', note e parole risuonano in centro per San Valentino

Franco Corinaldesi con Beatrice Manias

Jesi (Ancona), 13 febbraio 2023 – “C’eravamo tanto amati, per un anno e forse più, c’eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera c’incontrammo per fatal combinazion,

perché insieme riparammo, per la pioggia, in un porton”. Note e parole che sono risuonate in centro storico a poche da San Valentino. La canzone ‘romantica’ e profondamente malinconica è “Come pioveva” di Armando Gill. Parole e note che sono risuonate in centro storico, in particolare dal chiostro del Museo della Stampa. “Quest’anno ci siamo mossi in anticipo per fare gli auguri per San Valentino” spiega il tenore Franco Corinaldesi che con il suo gruppo ‘Concertino burro e salvia’ ha registrato un video della performance che sta girando in queste ore nei canali social. Già negli anni scorsi, complice il Covid, Corinaldesi aveva cantato serenate tra i vicoli del centro.

“Ho scelto questa canzone – spiega Corinaldesi- in una domenica di gennaio in cui pioveva tantissimo. Erano giorni in cui pensavo a quale canzone cantare per omaggiare San Valentino e quella giornata domenicale di pioggia mi ha ispirato. La cantavamo già tanti anni fa con il Concertino burro e salvia, ma poi non so perché l’avevamo lasciata nel dimenticatoio. Il testo descrive la fine di un amore, ma svela come in fondo tutte e due gli ex innamorati vorrebbero rivedersi”. In video la bella figurante è Beatrice Manias originaria di Oristano che dopo essersi trasferita a Jesi ora abita a Senigallia. Le riprese video sono di Patrizia Duca. Mauro Gozzi e Michele Bramucci alle chitarre, Luigino Pallotta alla fisarmonica.