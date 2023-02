Jesi, bronzo mondiale per gli studenti del Galilei a Taiwan

Il dirigente Luigi Frati con i vincitori Linda Paolinelli e Leonardo Cerioni

Jesi (Ancona), 14 febbraio 2023 – L’istituto superiore Galilei di nuovo sul tetto del mondo. Dopo il successo riscosso a Esa 2022 Dubai (Expo Scienze Asia), ad Atlanta 2022 (Usa) quarto posto mondiale categoria chimica (Regeneron 2022), due medaglie d’oro come International Oustanding Project of Environment assegnate a due Progetti di ricerca scientifica ambientale a Expo Nazionale delle Scienze in Messico, fioccano ancora medaglie per il prestigioso istituto jesino.

Il Galilei nei giorni scorsi è stato premiato al concorso Tisf-Taipei Interntional Science Fair 2023, selezionato dalla Fast (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) a rappresentare l’Italia nel prestigioso concorso scientifico di Taiwan. Erano 174 i progetti finalisti mondiali, 280 gli studenti provenienti da 22 Paesi di tutto il mondo, tra cui South Africa, Usa, Singapore, Indonesia, Iran, Tunisia, Cina, Giappone, Macao, Messico, Brasile, Svizzera, Turchia, Corea del Sud, Filippine, Thailandia ed Egitto.



Linda Paolinelli e Leonardo Cerioni hanno ottenuto la medaglia di bronzo classificandosi terzi nella categoria Chimica con il loro progetto: Laying waste to energy problems – L’avanguardia dell’autosufficienza energetica . Il gruppo dei giovani studenti- ricercatori del Galilei è stato accompagnato dal dirigente Luigi Frati che commenta: “Ancora una volta la scuola jesina ha portato alla ribalta mondiale il nome dell’Italia, della regione Marche e della città di Jesi”.