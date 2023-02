Jesi, in casa del pusher 106 grammi di cocaina nascosta nel riso e 15mila euro. arrestato

Il materiale sequestrato dai carabinieri

Jesi (Ancona), 25 febbraio 2023 - Blitz in casa di un pusher: trovati 106 grammi di cocaina nascosta nel riso, 15mila euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi: arrestato 37enne dominicano residente in città. Venerdì mattina i poliziotti della squadra mobile di Ancona in collaborazione con gli agenti del commissariato dopo vari servizi di osservazione e appostamento hanno fatto scattare il blitz. Bloccata la compagna dell’uomo non appena uscita di casa, i carabinieri sono entrati nell’appartamento trovando il 37enne disoccupato, ancora intento a dormire in camera. I militari hanno poi trovato due involucri contenenti 106 grammi di cocaina, nascosti dentro una scatola in plastica e in mezzo al riso, riposta sopra la scrivania della camera da letto.

Sulla stessa scrivania i poliziotti hanno trovato e poi sequestrato materiale per il confezionamento, delle dosi: un bilancino di precisione, un paio di forbici, ritagli circolari e un rotolo di cellophane trasparente. Trovati in casa anche 15mila euro, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio visto che da tempo il 37enne non lavorava. Scattato l’arresto, il 37enne su disposizione del sostituto procuratore è stato portato a Montacuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.