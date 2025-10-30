A 12 anni in strada su moto da cross. Una dozzina di multe ai genitori

Ad appena 12 e 13 anni sorpresi a scorrazzare con moto da cross su strade pubbliche, attorno al nuovo stabilimento Amazon. Scattano le segnalazioni e arrivano maxi sanzioni ai genitori, mentre le moto, prive di assicurazione, vengono sequestrate per la confisca. I due adolescenti erano in sella a moto che possono circolare solo su piste o aree private, ma che invece correvano su strade pubbliche poco frequentate. Non avevano inoltre l’età per guidarle, oltre ad aver scelto il luogo sbagliato. I residenti hanno allertato la polizia locale, lamentando rumori continui derivanti da possibili gare di motocicli. La quale è intervenuta con due pattuglie, una in borghese e l’altra in divisa, fermando i due ragazzi di 12 e 13 anni, e sanzionando i loro genitori proprietari dei mezzi per quasi 6.500 euro ciascuno. Gli adolescenti sono stati accompagnati al comando di polizia locale e, dopo i controlli del caso – anche con l’ausilio di un’officina autorizzata che ha classificato i due mezzi come ciclomotori – ai genitori proprietari sono state contestate una lunghissima serie di violazioni: mancata copertura assicurativa, assenza dei requisiti di età per il conseguimento della patente ’Am’, incauto affidamento del veicolo a soggetto non avente requisiti di età, guida senza patente perché mai conseguita, incauto affidamento a persona priva di patente di guida e circolazione di ciclomotore privo del certificato di circolazione. Il tutto per una multa totale di 6.492 euro ad ogni genitore proprietario del mezzo. Entrambe le moto sono state sottoposte a sequestro amministrativo per la confisca.