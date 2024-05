A 33 anni dal diploma davanti alla Giulio Cesare

Si sono ritrovati a 33 anni dal diploma di scuola media, per salutare un’ultima volta la storica Giulio Cesare ormai prossima alle demolizione. L’incontro, organizzato dal consigliere comunale Marco Baldassini, si è svolto nei giorni scorsi ed ha visto presente la gran parte degli studenti di allora, donne e uomini di oggi, per vivere una serata di ricordi, aneddoti e sorrisi tra coloro che raggiunsero il "traguardo" nell’anno scolastico 1990-1991. "Li ho voluti riunire perché non tutti erano al corrente che il nostro vecchio istituto scolastico di via Repubblica tra pochi giorni sarà abbattuto per vulnerabilità sismica", ha detto Baldassini, che frequentò la classe 3°F, così composta: Armillei Luca, Baldassini Marco, Bravetti Bruna, Cinti Mirco, Daniele Alice, Dorsi Lisa, Fattori Michel, Fava Emanuele, Imperato Giovanna, Manetti Andrea, Marini Benedetta, Marrese Alessandra, Melluso Antonietta, Melluso Pasquale, Mordenti Maria Angela, Orciani Patrizia, Pallavicini Laura, Petrolati Daniele, Posanzini Diego, Procopio Francesca, Scoponi Manola, Veroli Rossano. L’iniziativa è terminata con la consegna di una pergamena e la promessa di rimanere in contatto.