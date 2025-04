A 400 anni dalla nascita la Regione promuove la figura di Carlo Maratti

In occasione dei 400 anni dalla nascita, la Regione Marche promuove la conoscenza della figura e dell’opera del pittore Carlo Maratti, riconosciuto tra i marchigiani illustri. All’artista, nato a Camerano il 15 maggio del 1625, è dedicata la proposta di legge approvata dalla Commissione affari istituzionali-cultura, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), vicepresidente Marta Ruggeri (M5s). Relatori del provvedimento, a iniziativa del gruppo FdI, sono i consiglieri regionali Andrea Assenti, subentrato a Carlo Ciccioli, e Romano Carancini (Pd). Conosciuto anche come "il Maratta", è stato uno dei protagonisti del Barocco italiano. La legge prevede una programmazione per celebrare la ricorrenza e l’istituzione di un comitato organizzativo, in collaborazione con la città natale. Per sostenere eventi divulgativi e culturali sono stati stanziati 15mila euro.