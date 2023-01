Un uomo A 83 anni vive da invalido in una roulotte parcheggiata a Posatora. Proprio qui gli agenti lo hanno soccorso l’altro giorno, nei pressi di un parcheggio pubblico. L’anziano trovato in condizioni di povertà è stato soccorso ieri mattina, a Posatora, in un parcheggio pubblico. Era arrivata alla centrale operativa la telefonata di un cittadino che segnalava un uomo in difficoltà. Sul posto gli agenti hanno trovato due roulotte, una con una donna di 50 anni e l’altra con l’uomo, di 83 anni. L’anziano ha raccontato di essere solo al mondo, di aver perso tutti i parenti e di vivere con la poca pensione che ha come invalido civile. Pensione che avrebbe affidato alla donna di 50 anni per farle fare la spesa e tutto l’occorrente di cui ha bisogno. Ma anche su questo sono in corso approfondimenti. Nella roulotte sono stati trovati anche 4 cani e diversi gatti, in condizioni igieniche precarie. L’anziano è stato affidato alle istituzioni competenti perché non può vivere così. Non ha riscaldamenti e acqua corrente per lavarsi. La polizia sta indagando anche su un altro episodio avvenuto in via Fiorini dove è stato trovato un moldavo con la faccia ricoperta di sangue. Attorno alle 23 una pattuglia delle volanti ha raggiunto la zona per la segnalazione di una aggressione che era avvenuta lungo la pubblica via. A terra hanno trovato un 38enne di origine moldava, con il viso coperto di sangue. Era stato picchiato ma non ha voluto fornire indicazioni utili a ricostruire bene l’accaduto. Lungo la strada c’era tanto altro sangue, forse di una seconda persona aggredita. Per il moldavo è stata chiamata un’ambulanza che ha portato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Sull’episodio sono in corso accertamenti.