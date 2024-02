A 85 anni vaga in stato confusionale

Via Monte Vettore, anziana in strada in stato confusionale: soccorsa dalla Croce Gialla. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato. L’84enne è stata vista camminare scalza e verso il capolinea dell’autobus. Immediata, da parte dei passanti, la chiamata al 112 Nue. Sul posto, i sanitari della Gialla e una pattuglia dei carabinieri. Poi è arrivato un familiare, ma non è stata portata in ospedale. Pare si sia allontanata da sola da casa. Intervento anche in un supermercato di piaza Ugo Bassi per un 58enne, anche lui in stato confusionale. Con il 118, anche la polizia. Nel fine settimana di Carnevale, ieri mattina, verso le 7.45, incidente nella galleria di Baldì, in direzione Baraccola, sull’asse nord-sud. Una donna di 50 anni è finita contro il guardrail con la sua Mini.