A 90 anni "Cammino per 2mila chilometri"

di Marina Verdenelli

Da "squalo" a camminatore seriale. Ha quasi 90 anni e per festeggiare il suo compleanno ha iniziato un cammino che il 24 ottobre prossimo lo farà arrivare ad Ancona. Il capoluogo dorico è la meta finale di Alessandro Belliere, classe 1933, nativo di Parma ma residente nel bolognese da 60 anni. Ieri ha iniziato un percorso, partendo da Trieste, che farà interamente a piedi e percorrendo 2.200 chilometri per 90 tappe, una per ogni anno di età. E’ la decima sfida che intraprende, dal 2013, quando ha iniziato per festeggiare i suoi 80 anni. "Ogni volta mi dico che è l’ultimo cammino che faccio ma poi la gente mi cerca e questo mi spinge a ripartire – racconta Belliere al Carlino che lo ha contattato poco prima della partenza – Mi organizzo tutto da solo, sto mesi a pianificare i percorsi da fare e dove dormire. In molte città sarò ospite, in altre le pagherò io le strutture. Non è una impresa semplice". Per il quasi 90enne, li compirà proprio il 24 ottobre prossimo con una festa che si farà in città, l’inizio è stato quasi per gioco. "Sono un sub che ha fatto immersioni nei mari di mezzo mondo – prosegue Belliere – tanto che mi chiamano lo squalo. Essendo andato sempre all’estero i miei amici hanno iniziato a dirmi ma perché non visiti l’Italia che è tanto bella. Ho colto questo invito iniziando a camminare per lunghi percorsi e ogni volta con temi diversi. Questo di adesso ha la visita dei castelli come scopo e la tappa finale sarà Ancona proprio perché per arrivare fino alla cittadina ho di strada molti castelli da visitare, anche in zona ad esempio c’è quello del Cassero". Belliere è allenato, è un alpino, è sportivo, e farà una media di 24 chilometri e mezzo al giorno (quasi come il pellegrinaggio della Macerata-Loreto) per un totale di 2.200 chilometri. La tappa più lunga sarà di 38 chilometri mentre la più corta di 12 chilometri. "Ho anche uno sponsor marchigiano – ci tiene a ricordare – il pastificio Ercoli. Alle spalle ho più di 30mila chilometri fatti nei precedenti cammini e in quello che ho fatto nel 2014, per una tappa ho avuto la compagnia dell’attuale premier Giorgia Meloni. Ha fatto 22 chilometri a piedi con me, da Fano a Riccione. All’epoca aveva saputo della mia impresa e mi chiamò per unirsi in un tratto del cammino. Fu piacevole. Adesso ormai è irraggiungibile". Ex assicuratore in pensione Belliere viaggerà con uno zaino del peso di 6 chili, con 4 magliette, due slip, due pantaloni, il gps, l’occorrente per la pioggia e dell’acqua. Passerà anche sulle statali e gallerie, solo in quei tratti verrà scortato dalla polizia per evitare incidenti.