A 94 anni brucia le sterpaglie e dà fuoco a tre ettari di bosco

A 94 anni accende come fa spesso potature e scarti vegetali ma il fuoco divampa e brucia ettari di campo fino a lambire le abitazioni. E lui finisce indagato per incendio boschivo colposo. L’allarme è scattato ieri alle 13 in località San Ginesio di Arcevia dove sono prontamente accorse le squadre dei vigili del fuoco di Arcevia e Jesi con quattro autobotti e un mezzo 4x4. Un lungo intervento per evitare che le fiamme si propagassero e arrivassero alle vicine abitazioni. E’ stato necessario anche l’ intervento dell’elicottero Aib anti incendio boschivore regionale. Sul posto il direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco e i carabinieri forestali con la pattuglia di Genga Frasassi. L’area percorsa dal fuoco è di oltre tre metri e come appurato dai carabinieri forestali l’incendio è di origine colposa. Così l’anziano arceviese classe ‘30 è indagato per incendio boschivo colposo. I rilievi hanno infatti individuato il punto di innesco del fuoco acceso dal 94enne per bruciare le sterpaglie come già fatto più volte in passato. Le fiamme si sono propagate facilmente un po’ per colpa del vento caldo che anche ieri ha continuato a soffiare sulla nostra provincia, un po’ per la presenza di arbusti secchi dopo l’estate siccitosa che abbiamo patito un po’ tutti. Condizioni quasi perfette per agevolare la propagazione del fuoco che in breve tempo ha incendiato metri quatri dii area boschiva fino a diventare imponente. Per fronteggiare il fronte di fuoco, i vigili hanno dovuto lavorare per ore. Non è stato difficile per i carabinieri forestali, nel frattempo allertati, per individuare l’innesco e il punto preciso da cui erano partite le fiamme. Azioni spesso causate purtroppo dall’azione incauta di persone anziane che non si rendono conto dellla forza di propagazione delle fiamme. La raccomandazione delle forze dell’ordine è di evitare di accendere fuochi in questi periodi ancora torridi e privi di precipitazioni.