A bordo della motonave Adria Ferries. Sfida tra gli istituti nautici italiani. Simulazioni di ormeggi e navigazione

Un centinaio, tra ragazze e ragazzi, provenienti da 26 Istituti Nautici italiani, si sono ritrovati nel pomeriggio di ieri ad Ancona per salire a bordo della motonave Mia, ammiraglia della compagnia Adria Ferries, e partecipare al Campionato nazionale degli Istituti Nautici. Ad accoglierli, nel salone delle feste, il padrone di casa, l’armatore della Compagnia AF, Alberto Rossi, che nel suo intervento ha voluto evidenziare come "la funzione di un Istituto Nautico sia molto importante. Iniziative come questa, con giovani che sono delle eccellenze e vogliono competere, sono fondamentali per la strada che ogni studente vorrà intraprendere al termine degli studi". Rossi, al Carlino, ha evidenziato come la filosofia della Compagnia sia "proprio quella di dare spazio ai giovani, di farli crescere all’interno dell’azienda, nei vari ruoli. Le compagnie come la nostra, di bandiera italiana – ha detto – prediligono, tra le figure previste a livello comunitario, personale italiano e purtroppo vi è difficoltà nel reperirlo. Le scuole nautiche, rispetto al passato, sono inserite in contesti più variegati e le classi che si formano sono poche, anche se, un giovane che esce oggi da un Istituto Nautico ha certezza di trovare immediatamente un lavoro ben retribuito".

I giovani concorrenti, a bordo della Mia, si sono cimentati in prove di simulazione legate all’ormeggio e alla navigazione in una giornata che è stata la seconda delle tre di concorso. Presente all’evento anche Stefania Scatasta, dirigente scolastico del Montani di Fermo, che lo scorso anno ha vinto la gara dei Nautici e che ha voluto sottolineare come la collaborazione con l’Adria Ferries "è unica, perché consente di svolgere una simulazione proprio in nave e non in laboratorio. Una collaborazione che da anni permette ai nostri studenti di svolgere, a bordo delle navi di questa compagnia, percorsi di alternanza scuola-lavoro che sono fondamentali per le scelte che i ragazzi potranno fare per il loro futuro".

A partecipare al concorso, uno studente di ogni Istituto appartenente al IV anno di studio e selezionato sulla base di test e prove, riconosciuto quindi come migliore della scuola. Per le Marche partecipano il Montani di Fermo e il Volterra-Elia di Ancona. Oggi sarà l’ultima giornata di prove, poi la Commissione esaminatrice decreterà il vincitore di quest’anno.

Claudio Desideri