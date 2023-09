A Bra un sofferto 0-0 Il Varese dei piccoli passi

di Cristiano Comelli

Tanta sofferenza ma alla fine un punto nel forziere. Il Città di Varese impatta per 0-0 all’Attilio Bravi contro il Bra e comincia la sua stagione con ipari in schedina. Il risultato va un po’ stretto ai cuneensi che hanno creato un maggiore volume di occasioni specialmente nella prima frazione. In avvio di gara i giallorossi di casa salgono in cattedra con Marchisone che impegna Priori prima con una punizione al 4’, poi con un tirocross al 5’. Al 20’ Vaiarelli sfiora la rete del vantaggio dei locali con un tiro dal limite, Priori però devia la sfera in corner con la complicità di un difensore.

Il Cdv mette il naso nell’area dei cuneensi al 18’ con Bregasi che però colpisce male d’esterno. Il finale di frazione è ancora del Bra. Marchisone si conferma l’uomo più ispirato dei suoi prima concludendo alto dal limite al 29’, poi con un tiro dal limite al 32’ deviato da Priori sopra la traversa. Al 39’ il Bra si mette ancora in evidenza con Gerbino che ci prova dal limite, Priori riesce però a smanacciare e a sventare in qualche modo. Nella ripresa il Bra mantiene il controllo delle operazioni ma i ritmi appaiono meno sostenuti e le occasioni arrivano con il contagocce. Al 20’ Musso conclude senza pretese. Il Cdv replica al 33’ con una conclusione alta di Baldaro. Sull’immediato capovolgimento di fronte il solito Marchisone, dal limite, spara fuori misura e finisce senza vinti né vincitori.