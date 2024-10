A Brecce Bianche senza telefono. Da tre settimane cornette "mute"

Guasto alla linea Tim a Brecce Bianche, disservizi per diversi cittadini il cui telefono domestico è fuori uso da più di tre settimane. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema che interessa una vasta zona, ma l’intervento apparirebbe piuttosto complesso sicché non sarà possibile ripristinare la regolare fruibilità del servizio almeno fino a lunedì prossimo. Una criticità importante, se si considera che in quel quartiere abitano soprattutto anziani che, dunque, utilizzano spesso il "vecchio" telefono di casa. Cordless o cornetta che sia, quando impugnati e portati all’orecchio, di fatto, risultano come se scollegati. Contrariamente, chi in entrata chiama questo o quell’utente di Brecce Bianche, si vede interrompere la comunicazione sul nascere senza udire alcuno squillo. Per i più fortunati, invece, l’unica voce udibile è quella classica (e registrata) in cui si spiega che "il numero da lei chiamato non è al momento raggiungibile". Peccato che quel momento, per molti, sia iniziato ancor prima degli eventi meteorologici tra 18 e 19 settembre scorsi. Non è chiaro se vi sia stata una correlazione. Per certo sono trascorsi più di venti giorni dall’insorgere dei disagi. Una donna, esasperata, dopo svariate segnalazioni ha inviato un nuovo sollecito il 2 ottobre: è stata informata di un "guasto generalizzato" presente nella sua zona. Guasto tale da richiedere "un intervento di particolare complessità". In altre parole: lungo e articolato. Nello stesso messaggio, inoltre, la società ha fatto sapere che proprio per quel guasto non sarebbe stato necessario intervenire nel suo domicilio. Come a dire: basterà un unico intervento per l’ampia area rimasta sguarnita. Quanto durerà? Ieri la signora è tornata alla carica e si sarebbe sentita rispondere che la chiusura dei lavori di ripristino è prevista entro le 18 del 14 ottobre e che il periodo di mancato utilizzo dell’utenza dovrebbe essere rimborsato in bolletta. Nel mentre, tanta pazienza. Anche nel sopportare quel motivetto ricorrente: "La invitiamo a riprovare più tardi".