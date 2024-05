A caccia di droga sul bus degli studenti. Tanti ragazzi erano senza biglietto

C’erano i carabinieri del comando osimano l’altro ieri mattina sull’autobus di linea in partenza da Loreto, dopo aver aspettato i ragazzi dell’istituto alberghiero "Einstein-Nebbia", diretto ad Ancona per riportarli a casa. Hanno effettuato un controllo per garantire la sicurezza e scovare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti tra quei giovanissimi. C’era anche l’unità cinofili.

I militari hanno passato al setaccio gli zainetti e controllato lo stesso autobus, tra i sedili, come da prassi durante i controlli che in passato venivano effettuati ancor più di frequente nei pressi delle scuole di Osimo. Non è stato rinvenuto nulla.

E’ emerso un altro problema però, molti di quei ragazzini non avevano il biglietto. Sono stati multati in diversi che non avevano con sé appunto né l’abbonamento né il biglietto per la corsa che li avrebbe portati a casa. Il progetto di sicurezza a tutto tondo coinvolge anche le scuole che si impegno su tutti i fronti a contrastare l’illegalità sia all’interno dell’edificio stesso che in prossimità, negli ambiti legati alla permanenza degli studenti. In particolare l’Alberghiero è da sempre in prima linea sul fronte sicurezza. I controlli dei carabinieri, congiuntamente a polizia e Municipale, saranno attivati anche per questo fine settimana, su disposizione del Questore, nelle arterie principali della Valmusone e in particolare al centro di Osimo a contrasto della movida molesta.