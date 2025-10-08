A caccia di tesori allo ’Svuota Cantine’

Tocca il traguardo delle diciassette edizioni la tradizionale iniziativa ecologica ’Svuota Cantine’, in programma domenica in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio. I partecipanti alla mostra scambio-mercato arriveranno anche da fuori città. I banchi apriranno alle 10 e resteranno allestiti per tutta la giornata, fino alle 19.

Da sempre molto amata da espositori e acquirenti, la manifestazione può essere l’occasione, per chi vende, di offrire una seconda vita agli oggetti in buono stato che non si usano più, mentre chi arriva per acquistare può trovare oggetti a prezzo scontato. I più fortunati ed esperti possono anche scovare tesori dell’antiquariato. Con ’Svuota Cantine’, infatti, i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente il suolo pubblico per mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati, o effettuare un baratto, purché gli articoli non siano di eccessivo valore (al massimo 200 euro).

L’evento è organizzato per promuovere una cultura della sostenibilità e del riuso, e anche per sensibilizzare i cittadini su temi come il riciclo. In piazza Mazzini ci sarà quindi lo stand del Centro ambiente e pace (Cea) del Comune, sempre con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e farla riflettere sui temi del riuso, con un’attenzione particolare ai più piccoli, che saranno coinvolti in laboratori a tema ambientale.

Presente, inoltre, Marche Multiservizi Falconara, a partire dal tardo pomeriggio, per un servizio rivolto agli stessi espositori e in generale a tutti i cittadini. Gli operatori dell’azienda per l’igiene ambientale ritireranno non soltanto gli oggetti invenduti che i partecipanti vorranno lasciare, ma anche gli ingombranti portati dai residenti che non hanno partecipato all’evento. Il punto di ritiro sarà allestito in piazza Mazzini, all’altezza dell’incrocio con via Cavour, sul lato monte, nel secondo pomeriggio a partire dalle 17.