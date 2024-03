A Campocavallo la pista ciclabile risplende grazie a un nuovo tratto di illuminazione

Da stasera alle 19 un nuovo tratto di pista ciclabile "Girardengo" a Campocavallo di Osimo risplenderà grazie alla nuova illuminazione. Il primo tratto è stato illuminato nel 2021 con 41 punti luce per mille metri di lunghezza ed esattamente l’anno scorso si aggiungono altri 19 punti luce per altri 550 metri. Seguono altri 39 punti illuminati per 975 metri dall’inizio dell’anello Girardengo all’incrocio con via Fosso Lama. L’obiettivo è sempre quello di rendere questo luogo piacevole sia di giorno che di notte, per le famiglie e per i turisti che arrivano in città, oltre che per tutti gli osimani che praticano abitualmente jogging in mezzo alla natura. Tutta la zona infatti è frequentatissima da osimani e non solo che raggiungono Campocavallo per praticare sport e stare all’aria aperta, da oggi in sicurezza. Stasera ci sarà un simbolico taglio del nastro cui è invitata a partecipare la cittadinanza. Notevole a Osimo lo sforzo per rivalutare l piste ciclabili: a dicembre era stata inaugurata quella di via Capanne che collega Padiglione e Passatempo, una pista lunga un chilometro e mezzo che serve per arrivare a Campocavallo e per proseguire verso il mare su due ruote. Nell’ambito delle politiche di promozione turistica del territorio poi è in corso il calendario delle passeggiate culturali per l’anno 2024. Percorsi, anche, inediti e alla portata di tutti per scoprire il territorio osimano.