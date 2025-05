A Cannes la Marche. Film Commission: "Una grande chance"

Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission in prima fila al Festival di Cannes, per presentare ai numerosi professionisti dell’industria audiovisiva le bellezze e le opportunità della Regione offerte alle produzioni, nell’evento "Marche the place to be. Un territorio da girare".

Sul palco dell’Italian Pavilion allestito da Cinecittà presso l’Hotel Majestic, alla presenza dei produttori nazionali ed internazionali, registi, scenografi, sceneggiatori e addetti ai lavori del mondo del cinema, Andrea Agostini presidente della Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e Francesco Gesualdi direttore di Marche Film Commission hanno illustrato il territorio, i fondi, le attività e i servizi di supporto messi a disposizione dalla Regione.

Presentati alla folta platea "i fondi dedicati al settore per il 2025 che prevedono finanziamenti per 2,6 milioni dedicati alle nuove produzioni che vogliono girare nella Regione. Il bando, di prossima uscita, prevede che almeno il 20% dell’opera sia girata nelle Marche, maggiori chance di finanziamento sono per le produzioni che coinvolgono professionisti e imprese marchigiane e tra gli incentivi è previsto il rimborso fino al 70% delle spese sostenute nella regione per opere difficili o realizzate in co-produzione internazionale con Paesi in via di sviluppo".

"Un investimento che - osserva Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission - oltre alla promozione delle Marche in Italia e nel mondo permetterà una ricaduta economica sul territorio equivalente a tre volte tanto la somma spesa, in termini di indotto turistico, di occupazione e di stimolo all’economia locale".

"Presentare al Festival Cannes, le location e le opportunità che offriamo nelle Marche - ha detto Agostini - ci consente di far conoscere all’intero mondo del settore la nostra ricchezza culturale e paesaggistica che racchiude in un unico territorio tutte le caratteristiche tanto amate dell’Italia. Siamo qui per invitare le produzioni a scoprire la nostra Regione e a mostrare loro, con gli importanti numeri di finanziamenti e di servizi offerti che ora più che mai siamo pronti ad accogliere anche i grandi progetti internazionali".

Marche Film Commission "gestisce ed eroga contributi per sostenere le produzioni cinematografiche e audiovisive che scelgono di girare nelle Marche lungo tutta la filiera, dalla pre-produzione fino alla distribuzione".