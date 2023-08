A casa anche piante di droga Coppia con bimbo ruba al market Poi pugno al titolare: catturati

Rapinano il "Sì con te" di via Sparapani, poi parte la scazzottata al titolare e scappano con la refurtiva. Attimi di paura, ieri, al frequentatissimo supermercato del Piano. Protagonisti della vicenda, due ragazzi di 19 e 21 anni, con bambino al seguito. La coppia è entrata nel market come se nulla fosse. I due infatti – stando ad indiscrezioni – avrebbero girato tra le corsie come dei clienti qualunque del "Sì". Il personale del negozio, però, si è allarmato quando ha visto un ‘via vai’ continuo da una parte all’altra del locale. I ragazzi, che avevano con sé anche il passeggino con un bambino dentro, pare prendessero la merce e la nascondessero sui ripiani più alti di uno scaffale. Poi, lui, il 19enne, avrebbe fatto da scudo a lei che, con destrezza, avrebbe nascosto i prodotti alimentari in una borsetta sotto il passeggino. Quindi, via verso l’uscita, ma senza passare dalle casse. "Ehi, voi due, fermatevi", li avrebbe chiamati il titolare. "Potete cortesemente aprire la borsa che avete sotto la carrozzina?", avrebbe domandato. Non l’avesse mai fatto. Il 19enne gli si è scagliato contro lanciandogli un pugno in volto. Il direttore, a quel punto, intimorito si è leggermente scansato e i due sono fuggiti. Immediata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. In pochi minuti, sul posto, gli uomini delle Volanti, che hanno battuto palmo a palmo tutta la zona.

La coppia però non è passata inosservata agli occhi vigili degli agenti di via Gervasoni, che li hanno fermati e identificati. Avrebbero entrambi precedenti penali. La ragazza, nella borsetta, aveva pure una tronchesina, emersa durante la perquisizione. La merce, del valore di circa 60 euro, era dentro la sacca che i due, alla vista della pantera, avevano nascosto sotto una panchina poco distante. Accompagnati in questura, è poi emerso che la coppia, in casa, aveva ben 5 piante di marijuana (ora tutte sotto sequestro). I due sono in stato di arresto. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nei confronti della donna l’obbligo di dimora.