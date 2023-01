A casa col Covid ’solo’ 400 riminesi Un anno fa erano più di 10mila

Gli effetti delle ultime varianti del Covid si sono visti, fin qui, soprattutto in Cina e negli Stati Uniti. La BF.7 in Cina e la Gryphon negli Usa hanno fatto risalire velocemente i contagi. Ma la situazione qui, come nel resto dell’Italia, per ora rimane sotto controllo. Nulla a che vedere con quella di un anno fa, quando il numero di casi e ricoveri era tornato a correre a causa, soprattutto, della variante Omicron.

I numeri lo dicono chiaramente. Un anno fa, nella settimana a cavallo tra il 2021 e il 2022, i contagi erano molti di più nel Riminese. Stando al bollettino Ausl, nella sola settimana compresa tra il 27 dicembre e il 2 gennaio erano stati diagnosticati nella nostra provincia quasi 10mila nuovi positivi (9.330 per la precisione) di cui 4.388 nel capoluogo e 1.018 a Riccione. Senza contare tutti quelli che, pur essendo risultati contagiati dal Covid dopo aver fatto i tamponi fai da te, non avevano comunicato all’Ausl– per svariati motivi – la loro positività. Oggi invece la situazione è ben diversa, anche perché nel frattempo sono cambiate le regole. Non c’è più l’isolamento forzato per chi è venuto a contatto con persone contagiate dal virus, inoltre chi è positivo ma non presenta sintomi può uscire dopo 5 giorni dalla quarantena e senza dover fare un tampone. Attualmente nel Riminese i positivi a casa in isolamento sono solo 400.

Fa più paura l’influenza, che sta colpendo migliaia di riminesi. Secondo l’ultimo report dell’Ausl, si contano in provincia più di 20 malati ogni mille persone. Sui 286 tamponi effettuati al pronto soccorso di Rimini, nella settimana dal 26 dicembre all’1 gennaio, su pazienti con sintomi sospetti, 51 hanno rilevato il virus dell’influenza stagionale e 29 (poco più della metà) il Covid. A Rimini ha già fatto il vaccino antinfluenzale il 53,2% della popolazione degli over 65. Siamo, anche in questo caso, il fanalino di coda in Romagna per la copertura vaccinale.

ma.spa.