A casa di una vittima: "Derubati di 3mila euro. E non ho potuto fare i regali ai miei nipotini"

"Il rammarico più grande? La rabbia e la tristezza con le quali mi hanno fatto trascorrere le feste di Natale. Oltretutto senza bancomat, con le spese da fare e, in particolare, quelle per i regali ai miei nipoti e pronipoti. Non ho potuto farglieli". Eppure dopo la brutta disavventura, un regalo grande così, Alessandro Rosati, l’ha ricevuto dai carabinieri di Falconara che, in un colpo solo, hanno affidato alla giustizia i malfattori e sono riusciti a recuperare anche i suoi risparmi e quelli della moglie, consegnandoglieli a casa: "Non so come ringraziarli – racconta l’anziano al Carlino – Sono stati splendidi nell’aiutarci e voglio davvero dire grazie al comandante di Falconara Giuseppe Esposito e ai suoi colleghi per aver gestito tutta la vicenda con grande professionalità".

Era decisamente più sollevato, ieri, quando abbiamo fatto visita a casa sua. Abita ad Ancona con la moglie 73enne, purtroppo invalida, e anche lei in qualche modo era stata oggetto del gesto scriteriato dei malviventi, quel 19 dicembre scorso. Alessandro, 79 anni, accanto all’inseparabile cagnolino Lucky, ripercorre quei minuti: "Ero in un supermercato di Ancona e stavo scegliendo i mandarini, quando ho sentito muovere il borsello. Attorno a me tanta gente e anche due donne (le bulgare di 42 e 43 anni, ndr). Quando sono andato a pagare in cassa, l’amara scoperta: mi avevano portato via il portafogli. A quel punto mi sono precipitato in banca per bloccare le carte e poi in Questura per la denuncia". Le due, però, hanno fatto più in fretta di lui. "Sono infatti riuscite a prelevare i soldi dal mio conto corrente per 880 euro e da quello di mia moglie altri 2mila euro", dice. Per un totale di quasi 3mila euro. E improvvisamente il mondo gli è crollato addosso.

Alessandro, però, non poteva neppure immaginare cosa sarebbe accaduto il pomeriggio stesso nella vicina Falconara. Quando, esattamente, un controllo stradale ha permesso di scoprire la banda (le due più un connazionale di 38 anni), poi denunciati per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. "Il giorno dopo i carabinieri sono venuti a casa mia e mi hanno fatto firmare la pratica della denuncia, mostrando le foto delle donne. Una delle due, quella che probabilmente faceva da palo, l’ho subito riconosciuta – spiega l’arzillo nonnino –. Sono trascorsi altri giorni e i carabinieri mi hanno richiamato, portandoci la notizia. Mia moglie, in carrozzina, è riuscita a venire in salone e i militari ci hanno comunicato che avevano recuperato i soldi e preso chi ce li aveva rubati".

La storia di questo anziano di Ancona funge anche da monito per altre persone: "L’età avanza – ci scherza su il signor Rosati –. Quindi consiglio a tutti di diffidare anche dalle telefonate sospette. Una volta mi hanno chiamato dicendo che mio nipote aveva avuto un incidente. Ho risposto che avrei contattato i carabinieri. Dall’altra parte hanno subito chiuso la telefonata". Alessandro 1, truffatori 0.

