A Casa Hermes concerto di musica colta con la scuola "Soprani"

Un ponte di note intergenerazionale per un pomeriggio speciale alla Casa Hermes di Loreto, all’insegna della musica colta e dell’attenzione affettuosa verso i soggetti più fragili della terza-quarta età. Partecipato e in grado di creare un clima festoso, il concerto è andato in scena nella struttura lauretana, frutto di una originale e virtuosa collaborazione fra la Fondazione Opere laiche lauretane che gestisce la Casa residenziale per anziani e la prestigiosa scuola civica "Paolo Soprani" di Castelfidardo.