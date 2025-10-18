"A Castelfidardo inizia un nuovo campionato". Mercato, Francesco Celozzi è biancoverde

Un altro innesto nella rosa del Castelfidardo. Si tratta di Francesco Celozzi (in foto), terzino classe 2005. Dopo le esperienze giovanili nello Sporting Torremaggiore ha indossato le maglie della squadra Difesa Grande Termoli 2016 in Eccellenza, e nella scorsa stagione del Città di Isernia San Leucio in D.

Celozzi sarà disponibile già dalla partita di domani a San Marino. Giovedì invece è stato presentato anche il vice di mister Francesco Monaco, che è Vincenzo Finaldi, tecnico qualificato, match analyst, con esperienze nel settore giovanile di Ascoli, Sambenedettese e Sangiorgese. Finaldi ha iniziato la stagione nel settore giovanile del Teramo prima di approdare al Castelfidardo. Confermati il preparatore atletico Lorenzo Paci e il preparatore dei portieri Sergio Zitti.

Intanto questa mattina è prevista la consueta rifinitura prima della trasferta di domani a San Marino. Dove il Castelfidardo cerca il riscatto dopo l’umiliazione di sei giorni fa, casalinga, contro l’Atletico Ascoli, con i bianconeri che sono passati al Mancini per 1-6.

"La sconfitta contro l’Atletico Ascoli è un brutto episodio che vogliamo assolutamente metterci alle spalle. Vogliamo risollevarci – suona la carica Edoardo Bartoli, 25 anni –. La squadra vuole cancellare una domenica nera. "Come gruppo squadra ci teniamo a chiedere scusa ai tifosi. Un brutto episodio che vogliamo metterci alle spalle. A San Marino mi aspetto un’ottima prestazione, perché è una squadra alla nostra portata, che ha avuto un percorso simile al nostro, vogliamo fare una prestazione di livello e portare punti a casa. Che sono fondamentali per risollevarci in questo momento".

Insomma, per il Castelfidardo domani inizierà un nuovo campionato, e non solo perché in panchina ci sarà il debutto di mister Francesco Monaco. "Prima di tutto vorrei fare un ringraziamento a mister Cuccù e a Loviso, che ci hanno guidato fino a domenica. Non è facile in questi momenti. Non è del tutto responsabilità loro, perché dovremo prenderci anche le nostre come squadra per gli errori commessi. Il nuovo mister? Ci sono ottime sensazioni. Stiamo lavorando anche su nuovi aspetti, e ce la metteremo tutta per fare bene subito, perché è troppo importante".

Parola di Bartoli, un centrocampista esperto della categoria, visto che può contare su circa un centinaio di presenze in D indossando le maglie di Campodarsego, Olympia Agnonese, Tolentino, Notaresco e Chieti, Fermana e United Riccione, dopo aver militato nelle giovanili del Sassuolo.