A Castelfidardo, serata gusto e musica con le cozze rock Appuntamento alle 19

Una serata tra musica e gusto, quella di oggi, in piazza della Repubblica, a Castelfidardo. I "Venerdì sonori" dell’estate castellana si concludono con l’abbinamento tra le "Cozze del Conero" preparate dallo chef del ristorante "Da Fabietto" ed il concerto dei Poker, storico gruppo del territorio che propone un repertorio di rock made in Italy. L’appuntamento è per le ore 19.