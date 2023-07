A cena con il Vescovo", VII Edizione dell'Evento di Solidarietà della Caritas di Ancona-Osimo"

"Stiamo vivendo un’epoca in cui possiamo prendere due direzioni: la strada dell’individualismo o quella della solidarietà. Il pane se viene trattenuto si ammuffisce se invece viene spezzato e condiviso si moltiplica, noi siamo per un umanesimo fatto di attenzione, di carità e amore che oltre a fare il bene al prossimo fa stare bene anche noi". Queste le parole del vescovo dell’arcidiocesi di Ancona-osimo, Angelo Spina, con cui ha aperto il charity event a favore della Caritas. L’evento, dal titolo, ‘A cena con il Vescovo’ è giunto alla sua VII edizione. L’iniziativa organizzata da Lina Scarafaggi e Patrizia Amorosi, in collaborazione con Cristina Tilio dell’agenzia di comunicazione Format e Patrizia Osimani, ha visto con successo la grande partecipazione di oltre 200 persone della comunità di Ancona e Osimo al Centro pastorale diocesano di Ancona. "La Caritas mette al centro l’uomo, in ogni persona vediamo Gesù Cristo - ha detto Spina - Le opere caritative che portiamo avanti non sono di assistenzialismo ma di attenzione alla persona, mirate all’incontro all’accoglienza e all’integrazione verso tutti, non credenti e credenti di ogni religione. La Caritas è viva oggi più che mai, c’è tanto volontariato e tanta partecipazione. E questa serata è un segno di quanta attenzione c’è anche da parte del mondo esterno che ha simpatia e stima verso le azioni di incontro e di relazione della Chiesa portate avanti sotto la luce della fede, perché ricordiamoci che quello che noi facciamo agli altri lo facciamo a Gesù". Donatella Crucianelli, vice direttrice della Caritas, ha spiegato alla comunità l’intensa attività sul territorio della Caritas tra cui il lavoro dei centri dell’Emporio della solidarietà e dei Vestilbene, dei veri e propri negozi che restituiscono alle persone la dignità di poter scegliere i prodotti alimentari e di abbigliamento grazie ad un sistema di tessere a punti; i pasti a domicilio che vengono consegnati direttamente a casa delle tante persone sole e impossibilitate a muoversi, oltre alla grande attività della nuovissima mensa dotata di una cucina industriale che può accogliere fino a 200 persone.