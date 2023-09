A Cerreto d’Esi poesia protagonista. C’è il festival "Paesaggio Interiore"

Su il sipario domani al teatro Casanova per il Festival "Paesaggio Interiore", legato all’omonimo premio di poesia. Il premio Paesaggio Interiore, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato ideato, fondato e presieduto dalla scrittrice e poeta Francesca Innocenzi, che è anche direttrice artistica del Festival. Domani pomeriggio si comincerà alle 15 (ingresso libero) con incontri e letture tra cultura classica e poesia contemporanea. Verranno consegnati i premi alla Carriera a due personalità di rilievo del panorama letterario contemporaneo, il grecista Davide Susanetti e la poetessa Maria Pia Quintavalla. Interverranno inoltre Gabriella Cinti, Graziella Enna, Maria Lenti, Luciana Raggi e gli autori dell’antologia La nave di Amleto. Sabato dalle 10 è in programma la premiazione del concorso Poetica Young, organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cerreto d’Esi (letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni) e la presentazione del libro dell’autrice jesina Maria Teresa Chechile.

Si proseguirà nel pomeriggio con le premiazioni, le presentazioni e le letture di Tiziana Colusso (prima classificata per il libro edito), Andreina Trusgnach Cekova, Silvia Rosa, Annalisa Ciampalini. Verranno presentati i libri di Luciana Raggi (in dialogo con Maria Lenti e Maurizio Mazzurco), di Antonietta Tiberia e di Marzia Spinelli. A concludere, alle 18,10, un recital poetico a due voci eseguito dalla poeta Annamaria Ferramosca e dall’attrice Laura Trappetti. Nella terza ed ultima giornata del festival, domenica dalle 15,30, verranno presentati i libri di Giancarlo Stoccoro e di Loredana Magazzeni. Seguiranno alle 17,25 un reading di Candido Meardi e le premiazioni e letture di Diana Brodoloni, Emanuela Dalla Libera, Elvira Federici e Carlo Paganelli.

È inoltre previsto un intervento di Maela Zenobi, presidente della onlus Il Battito che unisce di Maiolati Spontini, che illustrerà in breve il progetto legato alla costruzione di un campus scolastico in Tanzania. La commissione di giuria, composta da rappresentanti dello scenario poetico nazionale, è presieduta dal poeta e critico Lorenzo Spurio. Scopo del progetto patrocinato dalla Regione "è incentivare la produzione letteraria, intesa specialmente come ricerca interiore, e valorizzare lo studio della letteratura. Uno spazio particolare è dedicato alle civiltà classiche nel loro patrimonio culturale e umano, che rischia sempre più di andare perduto".

Sara Ferreri