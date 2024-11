A "Cinematica" tra incontri e cine-concerto della felicità

Giornata ricca di eventi ad Ancona grazie a ‘Cinematica, festival internazionale dedicato all’immagine in movimento. Si inizia al Caffè Auditorium della Mole (ore 11) con la conversazione sui temi del noir e dell’humor dal punto di vista femminile. Protagoniste la scrittrice e umorista Lia Celi e la giornalista Silvia Veroli. Autrice di satira, per sei anni Celi ha fatto parte della redazione di ‘Cuore’. Ha scritto anche per ‘Smemoranda’, ‘Avvenimenti’, ‘Sandokan’, ‘Insieme’, ‘Gulliver’ e ‘Specchio’ della ‘Stampa’. E’ stata tra gli autori del programma ‘Pippo Chennedy Show’ e ha collaborato alle trasmissioni radiofoniche di RadioRai. Tra le proposte della giornata, ci sono le lezioni di danza Krump con Mowgli e in collaborazione con Arcopolis, grazie al quale grandi (dalle ore 12, Sala Boxe) e bambini (dalle ore 15, sede Arcopolis agli Archi), possono avvicinarsi, divertendosi, ad una danza urbana, libera e potente, nata tra le strade di Los Angeles. Da non perdere alle 17.30 il talk ‘Play the game’ sull’importanza e i pericoli del gioco e dei videogiochi, con Lucia Berdini play Coach e ambasciatrice della Risata nel mondo. Alle ore 19, in Sala Boxe, va in scena ‘Il Teatropostaggio da un milione di dollari’, produzione Malte, vincitrice di Residenze Digitali 2023, con la regia di Giacomo Lilliù e la drammaturgia di Pier Lorenzo Pisano. Gran finale alle ore 21,30 in Auditorium con ‘Il cine-concerto della felicità’, evento fatto di proiezioni, musica e conversazioni a cura di Andrea Satta (foto), leader dei Têtes de Bois, e Agostino Ferrente (regista de ‘L’Orchestra di Piazza Vittorio’), con i corti ‘Alfonsina e la bici’ e ‘Coupon – Il Film della Felicità’.