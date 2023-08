A "Corinaldo jazz" una star sul palco: c’è Peter Erskine

Una vera star alla rassegna ‘Corinaldo Jazz’. Stasera (ore 21.30) nella Piazza Il Terreno salirà un inedito quartetto del grande batterista Peter Erskine, che finalmente per la prima volta in Europa mette insieme tre fuoriclasse: Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax. Erskine è un’icona del jazz mondiale, e un mito della fusion internazionale. Basti dire che è stato membro dei leggendari Weather Report, al fianco di giganti come Jaco Pastorius e Joe Zawinul. Con loro Erskine ha registrato cinque storici dischi, tra i quali il famoso live "8.30", premiato con un Grammy Award. Innumerevoli le altre collaborazioni, che ne hanno fatto uno dei più importanti batteristi del pianeta. Biglietto 15 euro, acquistabile alla bigliettaria in piazza a partire dalle ore 20. Come di consueto la musica proseguirà con la jam session ai 9 Tarocchi. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Goldoni.