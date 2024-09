A Corinaldo si è alzato il sipario ripercorrendo la storia della società

Si alza il sipario sulla nuova stagione del Corinaldo Calcio a 5. Presentati, al teatro "Carlo Goldoni" di Corinaldo, la Serie B nazionale, il Settore Giovanile e la Scuola Calcio. Dopo i saluti del presidente del Corinaldo Calcio a 5, Luca Bucci, dell’assessore alle politiche sportive, Luca Olivieri e dell’assessore alle politiche giovanili, Mirka Simonetti, la presentatrice della serata Alice Mazzarini ha voluto raccontare da dove tutto è iniziato. La storia del Corinaldo Calcio a 5 nasce nella piazza Il Terreno, nel portone dei frati e nei campetti da basket dell’Acli e dell’ex scuola media, dove alcuni ragazzi giocavano a futsal senza saperlo. Finito di divertirsi, si davano appuntamento al bar Cento Scalini, dove c’era Alberto Manoni, il gestore, che capisce che dietro c’è qualcosa di più. Così, nel 1987, istituisce a Corinaldo il primo torneo di calcio a 5. Alberto in un attimo vede le potenzialità di questo sport e capisce che può diventare un’attività permanente con tanto di allenamenti e campionati. Da lì l’incontro con gli altri due fondatori, Bernardo Biagini e Francesco Rugini che, nel 1998, danno vita all’US Acli Corinaldo Calcio a 5. Sio inizia in serie D. Nella terza stagione, 2002/03, col presidente Luca Bucci nasce l’attuale AS Calcio a 5 Corinaldo. Poi un’escalation: C2, C1, fino all’attuale B nazionale, da dieci anni a rappresentare Corinaldo in giro per l’Italia.