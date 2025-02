A destra è tutto da (ri)fare. E il Pd ora attacca

Il ritiro della candidatura a sindaco di Osimo di Raimondo Orsetti di Base popolare, che si è proposto come pacificatore tra i civici e il centrodestra, non ha sortito l’effetto sperato anzi ha fatto emergere, a quasi tre mesi di distanza dalle dimissioni dell’ex sindaco Francesco Pirani, forti divisioni interne che restano. Oggi il centrodestra sarebbe disunito e senza un candidato. Poco prima della discesa in campo di Orsetti, Pirani, tirato per la giacchetta dai suoi e da FdI, aveva ufficialmente detto no. Chissà se ora potrà essere ritenuto di nuovo papabile. Certo è che la sua presenza non permetterà la corsa di FdI e dei partiti di centrodestra (con i simboli) assieme alle Liste civiche da sempre di Dino Latini. Base popolare chiarisce: "Abbiamo ricevuto da subito un sostegno pubblico di Fratelli d’Italia e Lega, con interventi autorevoli del presidente Acquaroli e della segretaria regionale Latini. Viceversa al centro, dove è nata e si è sviluppata la crisi che ha portato alle dimissioni del sindaco e dal commissariamento del Comune, le frizioni di un tempo non solo non sono scomparse ma si sono acuite. Le Liste civiche di Centro hanno preteso l’esclusione a priori di Latini mentre da sinistra sono venuti attacchi continui e personali. Con Stefano Pesaresi, abbiamo provato a dialogare nuovamente con esse, disposte ad intraprendere un percorso autonomo moderato e centrista. Diversi di loro, ex consiglieri comunali e assessori anno già aderito a Base Popolare e sono disponibili a presentare liste In raggruppamento con noi". Potrebbe esserci quindi un terzo candidato a sindaco (oltre alla certa Michela Glorio per il centrosinistra) per i civici antonelliani uniti con la lista Base popolare, comunque in corsa. E’ già ripartito il toto nomi, con in pole Sandro Antonelli e l’ex assessore Federica Fantasia. Antonelli intanto afferma: "Ho appreso la notizia con rammarico perché, dopo la sorpresa suscitata dalla sua candidatura, molte forze politiche si erano dichiarate favorevoli al suo ruolo di federatore e a valutare il programma che avrebbe presentato. Conoscendolo come una persona seria e capace sono certo che la sua scelta di ritirare la propria candidatura giunga dopo un’attenta riflessione e la verifica che non ci sono le condizioni per ricreare tra le varie forze politiche, quel clima sereno e costruttivo, necessario per amministrare al meglio la nostra città". Chantal Bomprezzi, segretaria Pd Marche, commenta: "La vicenda della candidatura Orsetti ha solo confermato la debolezza politica di Acquaroli e la perdita di consenso. La nostra coalizione di centrosinistra, invece, è forte, coesa e profondamente radicata". Il circolo FdI di Osimo, alla presenza del deputato europeo Carlo Ciccioli e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, e ha riconfermato come coordinatrice del circolo di Osimo Michela Staffolani.

Silvia Santini