A Doriana Myrto e Arben Shabani la gestione del Caffè Letterario

Nuova gestione per il Caffè Letterario, il locale che si trova all’interno del centro culturale EffeEmme23. A gestire la struttura, per i prossimi sei anni, saranno i titolari dei bar ‘Myrto Caffè’ di Moie e ‘Nero Caffè’ di Castelbellino, Doriana Myrto e Arben Shabani (in foto con il sindaco Tiziano Consoli, ndr), che si sono aggiudicati l’asta pubblica indetta dal Comune.

Il Caffè Letterario sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 21, mentre il venerdì e il sabato la chiusura potrà essere posticipata per eventi particolari. Le aperture domenicali arriveranno dalla prossima primavera. L’amministrazione, infatti, aveva previsto nell’asta pubblica che all’utenza fosse garantito un servizio più ampio rispetto all’orario di apertura della biblioteca La Fornace.

È stato specificato anche il divieto di porre all’interno o all’esterno dei locali concessi apparecchi da gioco, videogiochi, videoslot o simili, e l’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’immobile e dell’area pertinenziale. I nuovi gestori dovranno anche gestire la stazione di ricarica tessere acqua ed effettuare la consegna delle nuove tessere. Taglio del nastro domenica 2 febbraio alle 18.