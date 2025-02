A Elica l’eccellenza in cucina. Conquista il good design awards

Lhov di Elica conquista il Good design award per l’eccellenza in cucina. Con il premio prestigioso nella categoria "Kitchen and appliances", Lhov si conferma protagonista globale del design e dell’innovazione culinaria. Si tratta del sistema tutto in uno che da oltre un anno sta rivoluzionando le cucine moderne e che oggi con il premio torna a brillare sul palcoscenico internazionale.

Il riconoscimento è stato assegnato dal Chicago Athenaeum Museum of architecture and Design, uno dei riconoscimenti più importanti a livello globale per l’eccellenza nel design. Il Good design award rappresenta un punto di riferimento per l’eccellenza progettuale, riconoscendo soluzioni che uniscono estetica, performance e innovazione, motivo del conferimento.

Non solo. Lhov si è distinto anche come finalista agli Sbid awards, il concorso internazionale promosso dalla Society of British & international Design che celebra progetti e prodotti innovativi nel campo del design e dell’architettura. In questo modo Lhov si è confermata la soluzione smart per la cucina moderna grazie all’interazione semplice ed immediata.