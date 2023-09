A Fabriano la "Carta è cultura" Kermesse fra teatro, jazz e cinema

Jazz, cinema e teatro per una quattro giorni dedicata alla carta e non solo. Al via giovedì l’evento città creativa Unesco "Fabriano Carta è Cultura". A palazzo del Podestà le iniziative dopo la presentazione delle città creative alle 11 con Francesca Merloni si inizia alle 17:30 con il noto giornalista e conduttore televisivo Beppe Severgnini. A seguire alle 19,30 ai giardini del Poio brindisi inaugurale e musica con la performance di Diego Trivellini.

In serata (ore 21,15) spazio al jazz con l’Orchestra Concordia al teatro Gentile. Dopo aver concluso con successo la decima edizione di FabriJazz, l’Orchestra Concordia torna protagonista di Carta è Cultura con un nuovo spettacolo musicale. L’Orchestra, diretta dal Maestro Marco Agostinelli, presenta lo spettacolo Jazz e Cinema. A supporto di tante storiche musiche del grande schermo l’inconfondibile voce di Linda Valori. Nel primo pomeriggio venerdì (ore 15,30) a palazzo del Podestà si discuterà di "archivi e biblioteche: memorie del mondo".

Alle 21, il talento degli attori Andrea Caimmi, Emanuela Capizzi, Stefano de Bernardin, Lorenzo Marziali, Stefano Tosoni, Venusia Morena Zampaloni porterà in scena una tra le più celebri commedie di William Shakespeare, "Molto rumore per nulla" nell’allestimento curato da Proscenio Teatro. Gli attori in scena agiranno al ritmo di danza, un rito antico e biologico del corteggiamento, come un vaudeville degli anni Trenta, ma con la freschezza della poesia shakespeariana. Sabato poi un appuntamento mattutino (ore 9,30) al Museo della carta con "Soundscape. La carta dei sogni" un’installazione audio di Francesco Antonioni, compositore e pianista, un modo per far vivere la cartiera attraverso i suoni.

Attraverso un percorso immersivo, realizzato dai campionamenti delle cartiere della Città di Fabriano e del Museo della Carta e della Filigrana, i luoghi di produzione daranno vita al canto dei macchinari, delle tinozze, degli asciugatoi e delle presse idrauliche, accompagnato dalla cantautrice Bianca Ottaviani. Nel pomeriggio visita al complesso storico delle Cartiere Miliani. Alle 18 l’inaugurazione del cinema Montini in centro con la proiezione del film "Una commedia pericolosa" che è stato presentato ieri a Venezia. Sarà presente il regista Alessandro Pondi con il cast. Domenica la conclusione con la visita guidata ai poli culturali della città e alle 17 ai Giardini del Poio la musica del maestro Marco Agostinelli.