A fuoco l’auto di una donna che si mette in salvo

Sta parcheggiando l’automobile quando improvvisamente vede divampare dal cofano le fiamme: grande spavento ieri mattina, attorno alle 8,30 per una donna in via Giustino Fortunato, poco distante dal supermercato Conad. La donna, cinquantatreenne jesina si trovava a bordo della sua vecchia Fiat 500 e stava parcheggiando davanti al negozio di frutta e verdura Fiorfrutta per fare la spesa, quando ha avvertito un rumore e subito dopo ha visto sprigionarsi prima il fumo e poi le fiamme dalla parte anteriore della piccola utilitaria. Le fiamme e il fumano uscivano dal cofano.

La donna, nonostante il forte choc, è riuscita ad uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo chiedendo aiuto. Scattato immediatamente l’allarme sono accorsi vigili del fuoco del distaccamento jesino per domare il rogo e mettere in sicurezza la vettura gravemente danneggiata nella parte anteriore e in particolare nel vano motore. In pochi istanti le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e l’incendio è rimasto circoscritto al vano motore. Tutto si è rivolto con tanto spavento e danni: nessuno fortunatamente è stato ferito o intossicato dalle fiamme. Al vaglio le cause.

sa. fe.