A fuoco una discarica nel campo nomadi

Un denso fumo si alza dalla zona dei campi nomadi di via Carlo Marx: è scattato l’allarme ieri pomeriggio alle 17 nella zona industriale. A fuoco una discarica a cielo aperto, un cumulo di copertoni, rifiuti di ogni genere e plastica in un parcheggio utilizzato dai nomadi di passaggio tra la cabina elettrica e la motorizzazione civile.

Inizialmente l’allarme era scattato per una roulotte a fuoco e in effetti i vigli del fuoco hanno trovato un rudere di un mezzo bruciato ma difficile dire se in questo o in un precedente incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Si è trattato di un fuoco appiccato probabilmente dalla mano dell’uomo, anche se all’arrivo dei vigili del fuoco non ci sarebbero state persone. Le fiamme e il fumo sono state avvistate dalle vicine attività ma anche da molto lontano.

Alcuni hanno segnalato il rogo dalla superstrada. Immediato è scattatol’allarme al numero unico 112. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento jesino, la croce Verde di Jesi, i carabinieri con il luogotenente dei carabinieri Fiorello Rossi, comandante della stazione cittadina e la polizia locale che ha provveduto a chiudere un tratto di via Carlo Marx.

Le indagini sono in corso ma il fuoco sarebbe stato appiccato da un uomo. In fiamme copertoni, plastica, rifiuti ingombranti e la vecchia roloutte. Una sorta di discarica abusiva in un’area che sarebbe del Comune. Siamo dietro la Fiat trattori accanto al campo rom ‘ufficiale’ di via Marx e vicino agli orti che il Comune aveva creato. Sul posto anche i tecnici Enel perché in zona, in mezzo ai rovi si trova un’utenza elettrica. Un’area abbandonata e in degrado già segnalata in passato dalle vicine attività per via dei cumuli di rifiuti di ogni tipo ammassati. I vigili del fuoco del distaccamento jesino hanno avuto il loro bel da fare per oltre due ore ieri pomeriggio, per domare il rogo e mettere in sicurezza il tutto. L’area è stata transennata e posta sotto sequestro non si escludono denunce al responsabile o ai responsabili del rogo. Probabilmente qualcuno che voleva sbarazzarsi di quella discarica a cielo aperto. Sono in corso le indagini anche per capire se quel parcheggio sia di proprietà comunale o privato avendo una catena al suo ingresso. Il grosso incendio fa tornare alla ribalta il nodo degrado di questa area spesso invasa da rifiuti anche ingombranti di ogni tipo.

Sara Ferreri