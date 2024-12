A gennaio ripartono le ripetizioni gratuite

Partiranno a gennaio le ripetizioni gratuite per gli studenti delle scuole superiori, anche non residenti a Falconara. A organizzarle, da alcuni anni, è il Comune, grazie a studenti universitari individuati attraverso un bando pubblico. Le lezioni si svolgeranno al Centro Giovani di via IV Novembre 5. I ragazzi interessati potranno scegliere tra matematica, inglese, fisica, economia aziendale e, da quest’anno, anche latino, attraverso un modulo di iscrizione disponibile sul sito dell’Ente. Modulo da inviare entro il 4 gennaio. Saranno attivate solo le attività di aiuto compiti che avranno ricevuto il maggior numero di iscrizioni. Gli uffici contatteranno gli studenti che hanno fatto domanda in caso di attivazione delle materie scelte. Le domande verranno accolte seguendo l’ordine di arrivo, dando priorità ai residenti. Le ripetizioni saranno tenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea triennale, specialistica o magistrale o a un corso di laurea a ciclo unico. Il principio è quello del peer tutoring: i tutor sono giovani che potranno affiancare altri giovani e trasmettere le loro conoscenze da ‘pari a pari’.