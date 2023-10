A giugnò la targa del Comune in memoria dell’adorato papà

A giugno scorso Danilo, ora in carcere e la sorella Lory avevano partecipato commossi all’inaugurazione, al parco Mattei, della targa in memoria del loro adorato papà: Antonio Gambini fondatore dell’impresa edile di viale don Minzoni, prima Edil System poi dopo vicissitudini non semplici anche per via della crisi del settore, divenuta Nuova Edil System. Lory Gambini oggi è amministratore unico nella società, il fratello Danilo procuratore. Secondo l’accusa avrebbero smaltito rifiuti pericolosi e speciali al centro ambiente. Qui avrebbero potuto contare sulla spalla di Sergio Dolciotti, direttore tecnico della Jesi servizi (società pubblica del Comune di Jesi ma in cui hanno piccole quote anche Monsano e Chiaravalle Castelbellino e Belvedere, Morro d’Alba, San Marcello e Fabriano) per smaltire tonnellate di rifiuti risparmiando migliaia di euro. A giugno scorso Lory e Danilo accanto al presidente del consiglio Luca Polita e al prof Giuseppe Di Lucchio (all’epoca presidente della Circoscrizione n. 3 di Jesi) hanno ricordato come, grazie alla lungimiranza degli amministratori degli anni Duemila e grazie alla generosità del padre Antonio Gambini, quello che era un luogo abbandonato e degradato "è stato restituito alla città, creando un bel parco ove giocano quotidianamente tanti bambini".