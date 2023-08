A Gravedona il ’’Tivan Tri’’ Qui i grandi campioni a fianco di tanti amatori

di Fulvio D’Eri

Il Tivan Tri è pronto a regalare spettacolo. Mancano poco più di due settimane al via del Triathlon Sprint organizzato nella zona dell’Alto Lario e comincia a delinearsi la starting list di una gara che, anno dopo anno, sta diventando sempre più iconica anche perché si disputa in uno scenario meraviglioso tra il lago e l’entroterra. Incassata la partecipazione di alcuni dei vincitori e delle vincitrici delle prime due edizioni, gli uomini del Triathlon Alto Lario del presidente Nicola Tunesi stanno lavorando per allestire un evento di spessore nei comuni di Gravedona, sede di partenza e arrivo, Dongo, Stazzona e Garzeno. Per vincere il Tivan Tri, giunto alla sua terza edizione e al via domenica 27 agosto, servono tanta forza e tecnica ma anche tanto acume tattico per distribuire bene le forze lungo i tre tratti: il primo quello a nuoto della lunghezza di 750 metri nella baia di Gravedona col pubblico assiepato sul molo a far sentire il proprio supporto. Dopo il passaggio nella zona cambio, sempre a Gravedona, gli atleti partiranno per la frazione di ciclismo su un tracciato di 20 chilometri. Una prova spettacolare. Una volta abbondonata la bicicletta, i partecipanti si metteranno in modalità runner per percorrere di corsa i 5 chilometri del tracciato ricavato sul lungolago di Gravedona e tagliare il traguardo tra due ali di un pubblico festante. Ancora aperte le iscrizioni che si chiuderanno nella serata del 20 agosto. Info: https:www.triathlonaltolario.comevento