A Jesi arriva la capolista Matelica. Senigallia fa visita al Porto Recanati

Tempo di derby in B Interregionale: la febbre del sabato sera (su entrambi i campi si gioca alle 21) colpisce a Porto Recanati dove l’Attila di Piero Coen ospita una solida Goldengas in cerca di conferme dopo l’impresa di Forlimpopoli e al PalaTriccoli dove la Pallacanestro Jesi affila le armi in vista dell’inedito (per la neonata società che ha in Lupo Rossini uno dei promotori) derby del Verdicchio contro la capolista Matelica. Evento e momento speciale quello di domani sera che il vice presidente Massimo Stronati, in prima fila nel progetto, presenta così: "Sono ottimista per natura quindi speravo in un inizio positivo (2/1 in casa, 1/1 in trasferta il rapporto vittorie sconfitte ndr), buona parte del merito va a coach Sorgentone e a Mizio Rossetti motivatori come pochi. Ci aspetta la sfida contro la prima in classifica Matelica con Civitanova unica formazione ancora imbattuta, una squadra forte, non la scopriamo noi, però non sempre il più forte vince come regola dello sport. Di sicuro sarà una bella partita, molto combattuta e sono altrettanto certo, se mi consentite un minimo di retorica, che i nostri leoni ruggiranno!".

Si è parlato del pubblico, già dall’anno scorso, in serie D, la curva storica del tifo jesino è tornata a seguirvi anche in trasferta. "Jesi è città di sport e di sportivi ora c’è questo nuovo progetto, questa nuova realtà e la curva, più che mai nostro sesto uomo, ne è entrata a far parte di diritto. Perché venire alla partita? Per curiosità, per vedere dei ragazzi che non si intimoriscono, che reagiscono di squadra e giocano una bella pallacanestro, per sentire i cori della curva e sopratutto per trascorrere due ore di sport autentico". E, se capita, anche vincere...

g. a.