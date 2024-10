A Jesi la prima personale di Donato Sansone, geniale regista di film di animazione

Jesi (Ancona), 22 ottobre 2024 - Domenica alle 18 (ingresso libero) a Jesi, nella Galleria di arte Contemporanea di Palazzo Pianetti, inaugura la prima personale di Donato Sansone, tra i più geniali registi di film di animazione italiani, autore di progetti dal segno ironico e graffiante. Cortometraggi, videoclip musicali, spot, esperimenti e divertissement nella mostra “Cinque variazioni su schermo”, a cura di Bruno Di Marino, per la preview di Cinematica festival 2024 intorno al tema “Morir dal ridere”. “Cinque variazioni su schermo” è il titolo della prima personale di Donato Sansone, acclamato autore di molti progetti di videoclip e film di animazione dal segno ironico e graffiante. Autore di film brevi come “Videogioco” annoverato dalla The Cinemateque Quebecoise tra i 50 cortometraggi brevi che hanno cambiato la storia dell’animazione e di filmati e videoclip per artisti di fama internazionale come Max Cooper, Donato Sansone è un artista dallo stile e dall’immaginario che oscilla da sempre tra l’analogico e il digitale. L’ironia è il cuore della sua estetica, per ricordarci che l’arte deve essere anche divertimento, irriverenza, spiazzamento continuo dell’osservatore ma, soprattutto, gioco infinito. La mostra “Cinque variazioni su schermo”, a cura di Bruno Di Marino, vuole sintetizzare l’opera complessiva dell’artista lucano (torinese di adozione), proponendola in loop su altrettanti dispositivi, ciascuno dei quali dedicati a un aspetto del suo lavoro: i cortometraggi, i videoclip musicali, gli spot, gli esperimenti e i divertissement. Sono tutte sfaccettature di un unico universo, tutti generi dell’audiovisivo che dialogano tra loro, operando una trasmigrazione di simboli, procedimenti, elementi iconografici. Un universo sospeso tra bidimensionale e tridimensionale che lavora proprio sulla mescolanza di piani e linguaggi, sull’inganno (audio)visivo e prospettico, sul collage materico-immateriale, sulla sovrapposizione di layers, sulla concatenazione di immagini che diventa una vera e propria reazione a catena (come in uno dei suoi lavori più affascinanti, i due spot per le olimpiadi “Concatenation”). Palazzo Pianetti a Jesi, uno spazio ricco di affreschi e di stucchi, di elementi iconografici e architettonici ma anche di quadri e statue, amplifica ancor di più il mondo caotico di Sansone, il suo barocco catalogo di visioni. L’ingresso è libero ma dal 28 ottobre al primo dicembre la mostra sarà visitabile acquistando il biglietto di ingresso al museo.