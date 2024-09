A Jesi torna "Hemingway theatre". C’è anche l’attore Valerio Aprea

C’è anche Valerio Aprea, nel cast di Propaganda Live e tra i protagonisti della serie tv "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, tra gli ospiti della nuova rassegna Hemingway Theatre. Nata nel 2014 da una scintilla tra il regista Massimiliano Bruno e Davide Zannotti, Hemingway theatre nel tempo si è consolidata diventando un appuntamento fisso dell’estate a Jesi in piazza delle Monnighette. Da giovedì per quattro giorni a Jesi approderanno importanti attori del panorama comico e non solo grazie alla collaborazione con il Comune di Jesi e le associazioni culturali Magazzino d’Arte, La Locura e il Festival La Punta della Lingua. L’ingresso a tutte le serate è libero.

Si inizierà giovedì con Miguel Mm40 chitarrista bolognese ex collaboratore di Gene Gnocchi, il "nuovo Freak Antoni". Sempre giovedì, a seguire, sarà la volta del romagnolo Gianni Bardi noto per le sue performance nella storica trasmissione televisiva Zelig. Venerdì dal palco di piazza delle Monighette si esibirà invece Zep Ragone, attore della cerchia di Rocco Papaleo. Una comicità surreale la sua. E poi l’elegante stand up di Luca Zesi, conosciuto al grande pubblico per le sue apparizioni nella trasmissione televisiva Comedy Central. La rassegna si chiuderà sabato proprio con Valerio Aprea, attivo nel teatro, nel cinema e nella televisione dove i suoi monologhi moderni, sociali e dissacranti richiamano il grande pubblico. Aprea si esibirà in un reading-spettacolo "Gola e altri pezzi" leggendo testi di Mattia Torre, autore teatrale, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019. "Con il suo stile accattivante e carico di sagace ironia – commenta Davide Zannotti – Valerio Aprea continua a far vibrare il teatro di Mattia Torre. Gola e altri pezzi brevi è un assolo esilarante e al contempo spietato, che fotografa il Bel paese in balìa di una fame atavica, votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per Figli, l’ultimo film scritto da Torre prima della sua prematura scomparsa".

"Ancora una volta – commenta l’assessore Luca Brecciaroli – la rassegna porta nel centro città, nomi di rilievo e appuntamenti che come amministrazione abbiamo voluto condividere perché rappresentano un arricchimento dell’offerta culturale cittadina". Info e prenotazioni platea e tavoli: 335362984.

Sara Ferreri