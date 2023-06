A "Lacrima in giallo" lo scrittore Silvis e finale con musiche da brivido

Ultimo giorno per il festival ‘Lacrima in giallo’. Oggi si inizierà alle ore 16 con le letture animate e il Laboratorio ludico didattico ‘Mistero al museo, dove i bambini diventeranno investigatori per scoprire chi ha rubato delle importanti opere custodite al museo; conclusa l’indagine riceveranno un simpatico gadget.

Alle ore 19 protagonista sarà lo scrittore Piernicola Silvis, che nel suo "L’errore" parla del territorio e, quindi, anche di Morro d’Alba.

Dopo la presentazione seguirà un brindisi offerto dalle cantine sponsor, e ci sarà anche la possibilità di essere ‘A cena con l’autore’: tutto questo al ristorante dal Mago (prenotazione 339 5928794).

Il festival sarà anche l’occasione per premiare i giovani scrittori del concorso "Racconti della nostra terrà", dell’I.C. Rossini (ore 21, piazzale Bersaglieri), ma anche i concorrenti della competizione regionale Storie da Musei Archivi e Biblioteche’ (ore 18.30 Torrione Teodorico).

Il fotografo Ruggero Ruggieri porterà i visitatori nelle pieghe della notte con la sua mostra "La notte mi viene a cercare", allestita nell’auditorium di Santa Teleucania.

Infine concerto della Banda musicale Note Noir, alle 21.30 in piazzale Bersaglieri, in cui si ascolteranno famosi brani del cinema da brivido.