A lezione con la polizia stradale

A seguito di una lezione scolastica in cui erano state accennate le recenti modifiche al Codice della Strada, uno studente appartenente alla classe prima dell’Istvas di Ancona di propria iniziativa, ha chiesto aiuto alla Polizia Stradale di Ancona per approfondire la tematica e redigere una relazione da sottoporre all’attenzione del docente e della classe. L’alunno Daniele Falappa è stato pertanto accolto dall’Ispettore Paolo Pietroni, Responsabile dell’Ufficio Verbali di detto Comando, che ha pazientemente risposto a tutti i quesiti posti, modulando i contenuti per renderli maggiormente fruibili al giovane.