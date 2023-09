A Maiolati ecco gli ‘Spontini days’: "Alcidor", prima esecuzione moderna

Oggi e domani a Maiolati sono gli "Spontini days". Per celebrare il compositore, in vista delle celebrazioni del 2024 per i 250 anni dalla nascita, la Fondazione Pergolesi Spontini propone tre appuntamenti nel quadro dell’omonimo festival. Il focus è su uno dei periodi creativi più intensi di Spontini, quello berlinese, quando, tra il 1820 e 1840, fu Generalmusikdirektor alla corte del re di Prussia Federico Guglielmo III. L’evento degli "Spontini Days" sarà la prima esecuzione in epoca moderna di alcune pagine inedite tratte dall’opera "Alcidor", rappresentata per la prima volta il 23 maggio 1825 a Berlino per celebrare il matrimonio tra Federico d’Orange-Nassau e Luisa di Prussia, figlia di Federico Guglielmo III. Stasera (ore 21) nella Chiesa di Santo Stefano si esibiranno Gianluca Piombo (pianoforte), il tenore Younggi Moses Do (Alcidor) e i soprani Ozce Durmaz (Selaide) e Maria Krylova (Oriana).

E’ un’opera monumentale, dalle enormi dimensioni orchestrali e vocali. Nel 2022 la Fondazione Pergolesi Spontini ne ha avviato la revisione musicologica, che permetterà di disporre della partitura integrale, delle parti orchestrali collegate e dello spartito canto-piano per una futura messa in scena. Alle ore 17 alla Biblioteca La Fornace di Moie sarà presentato il libro "Gaspare Spontini. The Berlin years" di Fabian Kolb e Alessandro Lattanzi, che raccoglie i contributi presentati in due convegni nel 2015 e nel 2018 a Jesi, Maiolati ed Erfurt. I nove saggi indagano principalmente gli ultimi anni creativi di Spontini, gettando nuova luce sul ruolo di compositore e Generalmusikdirektor. Domani (ore 10) c’è infine la caccia al tesoro musicale "Il Giovane Spontini" dedicata ai bambini da 6 a 12 anni. Il percorso si snoda tra le vie e le piazze di Jesi, alla scoperta della vita e delle opere del musicista, fra mappe, indizi, enigmi e musica dal vivo.